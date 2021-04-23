أعضاء مجلس الشعب السوري يرفضون كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لا سيما الانتخابات الرئاسية

عقد مجلس الشعب السوري جلسة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس. وأكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلات لهم رفضهم كل أشكال التدخل الأجنبي في أي من الشؤون الداخلية السورية وفي مقدمتها استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي يمثل واجباً وطنياً ودستورياً على جميع المواطنين موضحين أن الحرب على سورية فشلت في كسر إرادة الصمود لدى السوريين الذين يؤكدون يومياً رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات في موعدها المحدد أسوة بغيرها من الاستحقاقات السابقة.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن “إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

ثم تابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 حيث وافق الأعضاء بالأكثرية على المادتين 20 و21 الناظمتين لآليات تنفيذ المسح الاجتماعي في مناطق التطوير العقاري وإعداد قوائم بأسماء أصحاب العقارات والإشارات المدونة في صحائفهم العقارية ووضع برنامج زمني لتوصيف وحصر وإعداد قوائم المسح للمساكن والسكان القاطنين بالمنطقة.

المصدر: سانا