الكرملين يعلن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا بصورة كاملة

أعلن الكرملين الجمعة، استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا بصورة كاملة، مشيرا إلى إنجاز العمل لضمان مستويات عالية من أمن الطيران في المطارات المصرية.

وجاء في بيان الكرملين عقب المباحثات الهاتفية بين الرئيسين الروسي والمصري، فلاديمير بوتين و عبد الفتاح السيسي “بالنظر إلى العمل المشترك الذي تم إنجازه لضمان مستويات عالية من أمن الطيران في المطارات المصرية، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، على استئناف الحركة الجوية كاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية، وهو ما يتوافق مع الطبيعة الودية للعلاقات بين البلدين”.

وذكر البيان أنه “تم الاتفاق على أن تضع الجهات المختصة المعايير العملية لاستئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ”.

المصدر: سبوتنيك