الشيخ عبد الرزاق: لتأليف حكومة إنقاذ وطني وتحصين لبنان بالحوار والتلاقي

دعا رئيس “حركة الاصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق “المعنيين بتأليف الحكومة الى كسر حلقة التعطيل والمماطلة وانتظار اشارات الخارج”، وطالب “بالجلوس الى طاولة وطنية عنوانها مصلحة الوطن والمواطن وتأليف حكومة انقاذ وطني وتحصين لبنان بالحوار والتلاقي”.

وأكد الشيخ عبد الرزاق الجمعة ان “الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة هو ضرورة وطنية وحاجة ملزمة لانقاذ ما تبقى من لبنان”.

وفيما نوه الشيخ عبد الرزاق “بعمل القاضية غاده عون في محاربة الفساد المالي والتصدي وكشف جريمة سرقة المال العام ونهبه”، وطالب “القضاء بالتحرك لملاحقة العصابة التي سرقت اموال الشعب والمودعين ونهبتها ومحاكمتها لا حمايتها والتستر عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام