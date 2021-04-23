نائب وزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله في الغاء الحظر الأميركي

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، عن أمله في “ألا يشهد المستقبل حظر أميركي غير قانوني ضد دول ومؤسسات دولية”. جاء ذلك لدى اللقاء الذي جرى الجمعة بين بهاروند و رئيس المحكمة الجنائية الدولية في الاستئناف، القاضي بيوتر هوفمانسكي، في لاهاي.

وناقش بهاروند والقاضي هوفمانسكي آخر التطورات في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قضيتي أفغانستان وفلسطين المحتلة. وفيما أشار الى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن الولايات المتحدة قد غيرت نهجها تجاه المحكمة، أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في “ألا نشهد في المستقبل فرض الولايات المتحدة عقوبات غير قانونية ضد دول ومؤسسات دولية”.

كما التقى بهاروند مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) كريستوف بيرناسكيني، في المقر الرئيسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية في لاهاي، مشدداً على “التنمية الاقتصادية للبلدان”.

وأشار إلى آخر التطورات فيما يخص عملية انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل)، مضيفا أن “إيران ستقدم قريبا وثيقة الإنضمام الى الإتفاقية الى أمينها بعد وضع اللمسات الأخيرة على النظام التنفيذي للإتفاقية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

المصدر: ارنا