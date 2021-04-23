“الجهاد” تدعو الجماهير الفلسطينية إلى شد الرحال للصلاة في الأقصى لصد الاحتلال

دعت حركة الجهاد الإسلامي الجمعة، الجماهير الفلسطينية إلى “تحدي الاحتلال وشد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى المبارك والذود عنه وصد المستوطنين المقتحمين لساحاته الشريفة”. ووجهت حركة الجهاد، “كل التحية لأهلنا الصامدين والمرابطين في القدس الذين يتقدمون الصفوف دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك وحماية لهوية المدينة المقدسة التي تستهدفها مخططات الاحتلال المجرم”.

وقالت الحركة، إنه “بالرغم من القمع والارهاب الذي يمارسه الاحتلال المجرم بحق المرابطين والثائرين في أحياء القدس وشوارعها واعتداءاته على المعتكفين في المسجد الأقصى، إلا أن بسالة المنتفضين في القدس كانت أبلغ تعبير عن صلابة العزيمة وقوة الإرادة الوطنية التي تأبى الخضوع ولا تستسلم أمام سياسات الاحتلال المتغطرس”.

وأضافت أنّ “ليالي الرباط في القدس تضيء الطريق أمام الشباب الثائر في كل الساحات والميادين ليواصلوا انتفاضتهم المباركة”. كما أكدت الحركة على أن “القدس ستبقى عنواناً للمواجهة والصراع المفتوح مع الاحتلال الصهيوني، وسيظل المسجد الأقصى المبارك قبلة المقاومة ومهوى أفئدة شعوب الأمة، وإن المساس بالأقصى أو التعدي عليه سيكون صاعق تفجير في وجه الاحتلال”.

وطالبت “الجهاد” اعتبار هذا اليوم الجمعة “يوماً للغضب وتصعيد الانتفاضة إسنادا ودعماً للقدس وأهلها والمرابطين فيها، وليكن شهر رمضان المبارك مناسبة لتجديد العهد على الثبات على طريق الحق وشحذ الهمم للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا”.

كما ودعت حركة الجهاد الإسلامي، للمشاركة في وقفات دعم ومساندة المرابطين في المسجد الأقصى المبارك والمنتفضين في القدس، وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم أمام المساجد.

المصدر: فلسطين اليوم