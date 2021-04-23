اكتشاف أقرب ثقب أسود إلى الأرض حتى الآن!

يعتقد علماء الفلك أنهم اكتشفوا ثقبا أسود بكتلة صغيرة جدا بحيث يضعه في فئة حصرية، وقريبا بشكل مثير للجدل.

ويقع الثقب الأسود على بعد 1500 سنة ضوئية من كوكبنا، في كوكبة درب التبانة المعروفة باسم Monoceros، ليكون أقرب ثقب أسود مرشح للأرض عُثر عليه حتى الآن.

وأطلق عليه فريق جامعة ولاية أوهايو اسم “يونيكورن”، ويقول عالم الفلك ثاريندو جاياسينغ: “عندما نظرنا إلى البيانات، ظهر هذا الثقب الأسود – “وحيد القرن””.

ومن الثقوب البدائية الصغيرة إلى العمالقة فائقة الكتلة التي تشغل قلوب المجرات، تتنبأ النظرية بأن الثقوب السوداء يمكن أن توجد في مجموعة من الكتل. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالثقوب السوداء التي تكونت نتيجة انهيار النوى من النجوم الميتة، وجد علماء الفلك بعض “الفجوات الجماعية” على مر السنين.

وقبل العثور على أي كائنات في تلك الفجوة، كان وجودها مشكوكا فيه لدرجة أنه عندما لاحظ علماء الفلك وجود نجم عملاق أحمر قريب مجريا، رفضوا في البداية احتمال أنه كان صغيرا غير مرئي.

وبتحليل البيانات من أنظمة التلسكوبات والأقمار الصناعية المختلفة، رصد عملاق أحمر في كوكبة Monoceros، التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ويوضح عالم الفلك تود طومسون، الذي ساعد في العثور على ثقوب سوداء صغيرة أخرى في الماضي: “تماما كما تشوه جاذبية القمر محيطات الأرض، ما يتسبب في انتفاخ البحار باتجاه القمر وبعيدا عنه، ما ينتج عنه مد عال، كذلك يقوم الثقب الأسود بتشويه النجم إلى شكل يشبه كرة الركبي مع محور أطول من الآخر”.

وينضم “وحيد القرن” الآن إلى العديد من الثقوب السوداء الصغيرة الأخرى للمساعدة في حل هذا اللغز. ولم يتم التحقق من النتائج رسميا بعد.

المصدر: روسيا اليوم