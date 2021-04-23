أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 23-04-2021

البناء

• قال مصدر أمني إن تداعيات صاروخ ديمونا ستنعكس على مستقبل الغارات التي يشنّها جيش الاحتلال على سورية بعدما صارت طائراته مستهدفة في أجواء فلسطين المحتلة وبات العمق مهدداً بالصواريخ.

• قالت مصادر حقوقية إن وجهة التعامل مع القاضية غادة عون ستختلف بعدما أصبحت بحوزتها داتا التحويلات وما تضم من أسماء ومبالغ وأسرار. وتوقعت المصادر مساراً طويلاً وبطيئاً لملفها القضائيّ.

النهار

• علم ان البطريرك الماروني رفض عقد لقاء ماروني رباعي او موسع في الوقت الراهن معتذرا من احد السياسيين الذي تمنى عليه القيام بالامر لدعم ولو غير مباشر لموقع الرئاسة.

اللواء

• يعتقد خبراء ان الصاروخ السوري في الأرض المحتلة، استدراج عروض دولي – إقليمي، في زمن تعويم الاتفاق حول الملف النووي الإيراني!

• تربط جهات لبنانية بين الخطط الانتخابية لانتخابات 2022، إذا جرت، وما حدث في عوكر قبل 48 ساعة.

• لم يصدر نفي من مكتب رئاسي حول خبر يتعلق بدور لواء بارز، في ما خصَّ توفير الحماية لمدعٍ عام يثير ضجة واسعة!

الجمهورية

• لا تزال الاتهامات بين مسؤولين حيال ملف حساس هي نفسها مما يعرقل إنجاز هذا الملف.

• قال مرجع قضائي بارز إن باستطاعة القاضي الذي عهدت اليه ملفات مالية بعد إعادة توزيعها في الترتيبات القضائية الاخيرة البت بها في غضون ثلاثة أشهر.

• ألمحت شخصية مسيحية الى أن سياسة تيار بارز ستنقلنا من مرحلة إستعادة حقوق المسيحيين الى مرحلة التفتيش عن المسيحيين بالسراج والفتيلة.

المصدر: صحف