سعد الحريري التقى البابا: لنشكل حكومة كي تجتمع جميع القوى والدول لمساعدتنا

استقبل البابا فرنسيس الخميس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وجرى البحث بالاوضاع العامة.

وقال الحريري بعد اللقاء “تشرفت اليوم بزيارة قداسة البابا، وشرحت له المشاكل التي نعاني منها في لبنان، وقد وجدت قداسته يعرف هذه المشاكل القائمة في لبنان الذي هو بحاجة لمساعدة كل أصدقائه”، وتابع “كان بدوره متفهما ومشجعا على أن نتمكن من تشكيل حكومة، كما كان حريصا على زيارة لبنان ولكن فقط بعدما تتشكل الحكومة”.

واضاف الحريري “هذه رسالة إلى اللبنانيين بأنه علينا أن نشكل حكومة لكي تجتمع جميع القوى والدول لمساعدتنا ونتمكن من النهوض بلبنان مع أصدقائنا”، واضاف “كذلك اجتمعت مطولا مع وزير الدولة ووزير الخارجية، وتحدثنا في كل المشاكل التي نعاني منها، وهم يفهمون ويعرفون من يعطل ومن لا يعطل”.

وقال الحريري “أنا أرى أن اللبنانيين يعرفون ويفهمون من يعطل وأساسا المجتمع الدولي بات يفهم من يعطل هذه الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام