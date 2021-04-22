مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج اليومي انحدر إلى مليون برميل بعد وصوله في الأيام الماضية إلى مليون و ثلاثمائة ألف برميل يوميا بسبب ديون الشركات الوطنية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 16:30

مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج اليومي انحدر إلى مليون برميل بعد وصوله في الأيام الماضية إلى مليون و ثلاثمائة ألف برميل يوميا بسبب ديون الشركات الوطنية (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 22 April، 2021
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