رئيس المجلس العسكري في تشاد: الأيام المقبلة ستشهد تشكيل حكومة

أكد المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، اليوم الأربعاء، أنه لا يعتزم الانفراد بحكم البلاد بعد الإعلان عن فترة انتقالية على إثر مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، مؤكدا أن السلطة ستعود لحكومة مدنية بنهاية تلك الفترة.

وفي خطاب نشره موقع الرئاسة التشادية، قال الفريق محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس ونجل الرئيس الراحل، “لا يطمح المجلس العسكري الانتقالي بحكم البلاد بمفرده. أريد أن أؤكد بشكل قاطع أن المجلس العسكري الانتقالي ليس هنا لمصادرة السلطة”. وتابع بأنه “في الأيام المقبلة، سيتم تشكيل حكومة… في نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر 18 شهرًا ، ستعود السلطة إلى حكومة مدنية، بعد انتخابات حرة وديمقراطية”.

وأعلنت القوات المسلحة التشادية، أمس الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية. وجرى إعلان مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد برئاسة نجل الراحل، الفريق محمد إدريس ديبي.

واتهمت أحزاب تشادية معارضة المجلس العسكري بالاستيلاء على السلطة بالقوة، داعية إلى عدم الانصياع للإجراءات التي أعلنها المجلس عقب وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي. وتعهد المجلس العسكري بتنظيم انتخابات “حرة وديمقراطية” بعد انتهاء فترة حكم مدتها 18 شهرا. وأعلن عن حل الحكومة والبرلمان، وأغلاق حدود البلاد، وفرض حظر تجول.

المصدر: سبوتنيك