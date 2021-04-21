الخارجية الروسية: أوكرانيا والنيتو يواصلان الاستعدادات العسكرية وندعوهما للامتناع عن أفعال تؤدي إلى التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 11:38
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الخارجية الروسية: أوكرانيا والنيتو يواصلان الاستعدادات العسكرية وندعوهما للامتناع عن أفعال تؤدي إلى التصعيد
منذ 1 ساعة
21 April، 2021
اعمال عسكرية
التوتر على الحدود الروسية الاوكرانية
الخارجية الروسية
الناتو
اوكرانيا
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