تشاد: المتمردون الذين قتلوا الرئيس ديبي يرفضون حكم المجلس الانتقالي

أعلنت جماعة “جبهة التغيير والوفاق” المتمردة في تشاد، التي قتلت الرئيس إدريس ديبي في اشتباك معها، عن رفضها للفترة الانتقالية في البلاد بقيادة نجل ديبي.

وقالت الجماعة في بيان لها إن “تشاد ليست مملكة ولا يمكن توريث السلطة ضمن العائلة في بلادنا”.

وأعلنت “الجبهة” عزمها التقدم نحو العاصمة التشادية نجامينا.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد توفي اليوم الثلاثاء متأثرا بالجروح التي أصيب بها في اشتباك مع المتمردين، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات رئاسية بولاية سادسة على التوالي.

وفي أعقاب مقتل الرئيس أعلن العسكريون في البلاد عن فترة انتقالية بقيادة نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي بصفة الرئيس مؤقتا.

المصدر: وكالة رويترز