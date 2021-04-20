المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة استطلاع مسيرة للإحتلال في الشجاعية شرق مدينة غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 17:16

المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة استطلاع مسيرة للإحتلال في الشجاعية شرق مدينة غزة (فلسطين اليوم)

منذ 45 mins 20 April، 2021
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