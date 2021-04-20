مسؤول حزب الله في صيدا التقى وفد جمعية (نبع) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2021 - 09:10

مسؤول حزب الله في صيدا التقى وفد جمعية (نبع)

منذ 15 mins 20 April، 2021
لوغو المنار
لبنان

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب في صيدا، وفد جمعية “عمل تنموي بلا حدود” (نبع) برئاسة نائب رئيس الهيئة الادارية عبد اللطيف عيسى، وضم المدير التنفيذي ياسر داوود، عضو الهيئة الادارية هبة حمزة، منسق منطقة صيدا علي سلام، ومن كوادر الجمعية كريم عياد واكرام شكر، في حضور مسؤول علاقات مدينة صيدا الدكتور أحمد دكور.

وبحث اللقاء، بحسب بيان للحزب، “سبل تحصين المجتمع من خلال برامج التكافل الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وشدد المجتمعون على ضرورة العمل بشكل منظم لدعم الأسر الأشد فقرا، مؤكدين دور البلديات في التصدي للواقع الراهن”.

وحيا المجتمعون “الجمعيات والشخصيات التي تقوم بدورها وتتحمل المسؤولية في ظل الغياب الفعلي لمؤسسات الدولة الاجتماعية”، منوهين بـ “المبادرات الانسانية التي قامت خلال تلك الازمة بخاصة في المناطق والأحياء الفقيرة، والتي أثبتت أن الإرادة هي العنصر الأساس في أي عمل إنساني وخيري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة