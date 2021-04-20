مسؤول حزب الله في صيدا التقى وفد جمعية (نبع)

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب في صيدا، وفد جمعية “عمل تنموي بلا حدود” (نبع) برئاسة نائب رئيس الهيئة الادارية عبد اللطيف عيسى، وضم المدير التنفيذي ياسر داوود، عضو الهيئة الادارية هبة حمزة، منسق منطقة صيدا علي سلام، ومن كوادر الجمعية كريم عياد واكرام شكر، في حضور مسؤول علاقات مدينة صيدا الدكتور أحمد دكور.

وبحث اللقاء، بحسب بيان للحزب، “سبل تحصين المجتمع من خلال برامج التكافل الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وشدد المجتمعون على ضرورة العمل بشكل منظم لدعم الأسر الأشد فقرا، مؤكدين دور البلديات في التصدي للواقع الراهن”.

وحيا المجتمعون “الجمعيات والشخصيات التي تقوم بدورها وتتحمل المسؤولية في ظل الغياب الفعلي لمؤسسات الدولة الاجتماعية”، منوهين بـ “المبادرات الانسانية التي قامت خلال تلك الازمة بخاصة في المناطق والأحياء الفقيرة، والتي أثبتت أن الإرادة هي العنصر الأساس في أي عمل إنساني وخيري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام