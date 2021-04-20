بدء عمليات تلقيح الجامعيين والاعلاميين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 21:38

بدء عمليات تلقيح الجامعيين والاعلاميين

منذ 28 mins 20 April، 2021
تقارير مصورة - لبنان

انطلاقُ حملاتِ التلقيحِ في الجامعةِ اللبنانية.

المصدر: قناة المنار

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