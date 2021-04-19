الجهاد الإسلامي أحيت يوم الأسير الفلسطيني في البارد

أحيت “حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين” ذكرى الأسير الفلسطيني، في قاعة “مجمع بيت المقدس” في مخيم نهر البارد، في حضور عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان العلامة السيد منذر الزعبي وممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، وعدد من أهالي المخيم.

والقى مسؤول الحركة ابو اللواء موعد كلمة القوى الاسلامية والوطنية ، وتحدث عن “تاريخ الأسر، وكيف يواجه الأسرى العذابات والتضحيات الجسيمة”، وأحصى “عدد الأسرى في السجون الصهيونية، وبشاعة المعاملة الوحشية لهم وكيفية ابتزازهم بشتى الوسائل المحرمة دوليا وانسانيا من خلال انتهاكاتهم للقوانين والمواثيق الدولية كافة”، متحدثا عن” التضحيات التي يسطرها الاسرى داخل السجون وتحديهم للهمجية الصهيونية”.

ثم تحدث ابو بكر مشلاوي، باسم “التيار الاسلامي”، عن “مقومات الانتصار” وطالب “بتأليف وحدة مقاومة تسير على منهج الدين الاسلامي من اجل دحر الاحتلال”، متوقفا عند”تاريخ الصراع العربي – الصهيوني ومسيرة المقاومة والنضال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام