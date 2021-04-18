وسـائـل إعـلام مـصـريـة: حادث قطار طوخ أسفر عن 8 وفيات وعشرات الجرحى ووزارة الصحة تتحدث عن 97 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2021 - 18:46

وسـائـل إعـلام مـصـريـة: حادث قطار طوخ أسفر عن 8 وفيات وعشرات الجرحى ووزارة الصحة تتحدث عن 97 جريحاً

منذ 2 ساعة 18 April، 2021
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