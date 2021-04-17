بريطانيا تكتشف تفشي سلالة هندية من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن رصد عشرات إصابات في أراضيها بسلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في الهند.

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تسجيل 77 إصابة بالسلالة التي تحمل اسم VUI-21APR-01، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى لاكتشاف السلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ”السلالة قيد التحقيق” (VUI).

ويعتقد أن السلالة الجديدة تمثل هجينا من ثلاث طفرات أخرى، وهي P681R وL452R وE484Q.

وتعهدت هيئة الصحة العامة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة ومتابعة الوضع عن كثب مع الشركاء الدوليين.

المصدر: روسيا اليوم