البرازيل تسجل 85774 إصابة و3305 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، عن تسجيلها 85774 إصابة و3305 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85774، مقابل 73174 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 13832455 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3305 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3560 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 368749 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل “على نحو خطير”، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: رويترز + وكالات