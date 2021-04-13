أصحاب فانات توزيع الخبز يحذرون من صور

أقفل أصحاب فانات توزيع الخبز، منذ فجر اليوم، أفران ومخابز مدينة صور ومنطقتها وأوقفوا أمامها “فاناتهم”، احتجاجا على “عدم تسليمهم الخبز”، وحذروا من “فتح الافران الى حين تسوية اوضاعهم”. وأكدوا انهم “مستمرون في حراكهم وان معركتهم ليست مع الافران بل مع الوزارة المختصة”.

ولوحوا بـ”اللجوء الى السلبية في حل لم تحل مشكلتهم وتتحمل الدولة غضب المواطن الذي بات في الحضيض”.

وواكب التحرك الجيش الذي انتشر في محيط الافران تحسبا لأي اعمال سلبية ، فيما توقفت الافران عن العمل وبيع الخبز باستثناء الحلويات وخبز الفرنجي والكعك الذي كان متوفرا فاضطر المواطن الى شرائها، بدل الخبز.

فيما عبر عدد من اصحاب الفانات عن سخطهم “لما آلت اليها الامور” وحملوا الدولة

والوزارة المختصة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام