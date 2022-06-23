الوزير سلام للمنار: تجار وافران تتلاعب بالطحين المدعوم

كشف وزيرُ الاقتصادِ والتجارة في حكومةِ تصريف الاعمال امين سلام عبرَ المنار تلاعبَ افرانٍ وتجارٍ بالخبزِ المدعوم ويؤكدُ انَ ازمةَ الرغيفِ مفتعلةٌ 100%.

عندما كنَّا نصور طابوراً للخبز على أبواب الافران، كنا نتسائل لماذا كل هذا الاذلال للناس، أين هو الطحين المدعوم الذي وعدنا به، الى أن بق وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام البحصة ومن دون مواربة في مقابلة للمنار.

وعليه يعتزم سلام مطلع الاسبوع القادم تقديم إخبار الى القضاء بأسماء التجار والافران المتلاعبين بالامن الوطني الغذائي. وعن المطاحن التي أقفل بعضها قسرا بحجة الخوف من عدم تأمين طلباتها.

سلام يعد بحساب قريب للتجار الجشعين، مؤكدا أن لا ازمة قمح في المستقبل بعد وعود تلقّاها من جهات دولية.

المصدر: المنار