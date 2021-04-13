أكدت مجلة علمية اكتشاف حيوان جديد في غابات الأمازون، لم يرصد سابقا في العالم، بعد إعلان حكومة البيرو اكتشافه اليوم.

وأكدت مجلة “phys” العلمية اكتشاف نوع جديد من الضفادع الجرابية في غابات الأمازون في بيرو، بعد تصريحات نشرتها الخدمة الحكومية للمناطق المحمية الطبيعية في البلاد اليوم.

وبحسب المصدر، تنتمي الأنواع الجديدة إلى فصيل “Gastrotheca” هي من الضفادع التي لا تمتلك ذيلا والمنتشرة في مناطق أمريكا الجنوبية.

وجاء في تصريحات حكومة البيرو: “قامت محمية (كورديليرا دي كولان) الوطنية باكتشاف مهم للعلم: نوع جديد من الضفادع الجرابية تم تسجيله لأول مرة في هذه المنطقة المحمية في منطقة الأمازون”.

ونوهت المجلة إلى أن الاكتشاف تم قبل أسابيع أثناء دراسة المناطق الرطبة ومنطقة الغابات الجبلية في كورديليراس دي كولان، وهي منطقة تقع شمالي البيرو بالقرب من الحدود مع الإكوادور.

وتتميز هذه الأنواع الجديدة بوجود جلد حبيبي سميك على الظهر، ولون ظهر أخضر، وقزحية فيروزية وبطن دون بقع أو نقاط”.

المصدر: سبوتنيك