31 حريقا في غابات الامازون المطرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2022 - 13:10

31 حريقا في غابات الامازون المطرية

منذ 41 mins 7 September، 2022
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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