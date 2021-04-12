حزب الله وأهالي الهرمل شيعوا فقيد المقاومة الحاج علي أمهز

غسان قانصو

شيع حزب الله وأهالي مدينة الهرمل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج علي عبد الكريم أمهز “أبو حسين” الذي وافته المنية جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

فور وصول سيارة الإسعاف التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية التي تتقل الجثمان الطاهر إلى ملعب نادي التضامن الرباضي، نظمت للفقيد مراسم تكريمية خاصة وسط إجراءات صحية ووقائية، بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ حسين زعيتر، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ، فعاليات بلدية واجتماعية.

وحملت ثلة من المجاهدين الجثمان الطاهر تقدمهم حملة صورة الفقيد وإكليل الزهر وساروا على وقع موسيقى الحزن عزفتها الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) ، وعند وصولهم إلى المنصة الرئيسية ، تم عزف نشيد حزب الله وأدى المجاهدون التحية وقسم الوفاء والبيعة.

حمادة ألقى كلمة رثى فيها الفقيد أمهز ، متحدثا عن مناقبيته وأخلاقه وعمله بصمت رغم كبر سنه ، وهو الذي واكب مسيرة الجهاد والمقاومة منذ انطلاقتها ، عاملا في مختلف ميادبنها لا سيما الإعلامية منها..

وعاهد حمادة الفقيد على الاستمرار في هذا الخط وهذه المسيرة الجهادية ، التي أفنى الفقيد أبو حسين حياته في طريقها، بعدها أم الشيخ رامي بليبل الصلاة على الجثمان الطاهر قبل توديعه ومواراته الثرى في جبانة النبي موسى في الهرمل.

المصدر: مراسل الموقع