الصحة الفلسطينية: تسجيل 26 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين انه تم تسجيل 26 وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية: الخليل 2، بيت لحم 2، سلفيت 1، نابلس 1″، وتابعت “تم تسجيل 17 حالة وفاة في قطاع غزة و3 وفيات في مدينة القدس”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 49، نابلس 218، طولكرم 88، جنين 168، الخليل 25، قلقيلية 25، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 12، رام الله 132، سلفيت 12، بيت لحم 27″، قطاع غزة 1764، مدينة القدس 38”.

المصدر: فلسطين اليوم