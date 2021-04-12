وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن “إسرائيل” ونعمل على ضمان تفوقها عسكرياً في المنطقة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 15:52
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وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن “إسرائيل” ونعمل على ضمان تفوقها عسكرياً في المنطقة (سبوتنيك)
منذ 28 mins
12 April، 2021
الولايات المتحدة
كيان العدو
وزير الحرب الأميركي
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