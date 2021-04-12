الشيخ حنينة زار مقر “حركة التوحيد”: الوحدة تجمعنا في رؤية استراتيجية وإيمانية

زار رئيس مجلس الأمناء في “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الشيخ غازي حنينة الاثنين مقر الأمانة العامة في حركة “التوحيد الإسلامي”، حيث التقى رئيس المكتب السياسي في الحركة صهيب سعيد شعبان وعضوا مجلس الأمناء محمود حرفوش عاطف القادري، بحضور الشيخ أحمد عبد الرحمن.

وبحث المجتمعون بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، ودعوا “المعنيين لجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار”، وأكدوا على “مسؤولية الوقوف إلى جانب الناس في هذه المحنة التي تقع على عاتق الجميع وليكن التضامن والتكافل شعارا لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا”.

واعتبر المجتمعون أن “التعاون المتشترك هو العنوان العريض الذي يجمع كافة المسلمين على امتداد العالم العربي والاسلامي وسيبقى شعار التلاقي والوحدة يجمعنا في رؤية استراتيجية بل وإيمانية لا تتفلت أواصرها ولا تنقطع حبالها اعتصاما وتجمعا وتوحيدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام