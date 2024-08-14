“تجمع العلماء” شارك في مؤتمر “نداء الاقصى” بالعراق: نقاتل اليوم لنثبت حضارة إنسانية جديدة على المسرح العالمي

شارك وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ غازي حنينة في مؤتمر “نداء الأقصى الدولي” الذي عقد في كربلاء – العراق تحت عنوان “من معركة الطف إلى طوفان الأقصى انتصار الإرادة على الطغيان”.

وألقى حنينة كلمة في افتتاح المؤتمر مما قال فيها: “من لبنان المقاوم، من لبنان الوحدة الاسلامية والوطنية، من لبنان التحرير والمقاومة أحمل إليكم تحية تجمع العلماء المسلمين الذي ينتهج خط الوحدة الإسلامية، والداعي الى وحدة الشعوب العربية والإسلامية والى الوحدة الانسانية على مستوى العالم لمواجهة الاستكبار والطغيان والفساد والرذيلة بكل أشكالها وأنواعها ومفرداتها”.

اضاف: “من أرض العراق نوّجه التحية لسماحة المرجع آية الله الإمام السيستاني (دام ظله الشريف) الذي أعلنها صراحة مدوية عندما سُئل عن أهل السنة، هل هم إخواننا يا مولانا؟ قال: “هم أنفسنا، أهل السنة هم أنفسنا”. أي أننا نحن كلنا جسد واحد نحن معشر المسلمين بكل مذاهبنا وطوائفنا وأطيافنا كلنا جسد واحد، “إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

وتابع: “من هذا المنطلق الوحدوي كانت وقفة الشعب اللبناني بأغلبية حضوره على مستوى كل الطوائف من المسلمين والمسيحيين، من السنة والشيعة والدروز والعلويين، من الموارنة والارثوذكس والكاثوليك وكل الطوائف المسيحية الاخرى في الصف المقاوم نصرة لفلسطين ونصرة للشعب الفلسطيني، نحن أيضاً اليوم نقاتل من أجل أن نثبت حضارة إنسانية جديدة على المسرح العالمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام