لافروف: خطاب عدواني يصاحب عبور السفن الأميركية إلى البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين، أن “هناك خطابا عدوانيا يصاحب عبور السفن الأميركية إلى البحر الأسود”.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، “بالنسبة للنشاط العسكري للولايات المتحدة، بما في ذلك، عبور السفن إلى البحر الأحمر، فإن هذا يحدث بانتظام. يتم القيام بذلك في الوقت الراهن بشكل عدواني ومصحوب بخطاب عدواني، يتم طرح أسئلة حول ما تفعله روسيا على الحدود مع أوكرانيا. الإجابة بسيطة نحن نعيش هنا، هذا بلدنا. أما ماذا تفعل الولايات المتحدة في شكل سفنها وعسكرييها ، الذين ينظمون فعاليات من خلال الناتو في أوكرانيا، وعلى بعد آلاف الكيلومترات من بلادهم، فإن هذا سيظل سؤالا بلا إجابة”.

المصدر: روسيا اليوم