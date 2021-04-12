اميل لحود: لإنشاء صندوق دعم للعسكريين

قال النائب السابق اميل اميل لحود إن “القسم الأكبر من اللبنانيين يعاني من الضائقة المعيشية، إلا أنه يجب النظر بشكل خاص الى العسكريين في الأجهزة الأمنية كلها، وخصوصا الجيش اللبناني، عبر إنشاء صندوق وطني يتم تمويله من اللبنانيين، مؤسسات وأفرادا، في لبنان والاغتراب، ويستفيد منه العسكريون”.

وأضاف لحود “يجب ألا يكون هم العسكري الوحيد هو كيفية إعالة عائلته، بدل التركيز الكامل على المهام المطلوبة منه”، وأشار الى أن “المساهمة في مثل هكذا صندوق هو واجب يستدعي التفافا وطنيا جامعا”، وتابع “حين يتعلق الأمر بحقوق العسكريين، تسقط فورا الخلافات السياسية والانقسامات الطائفية، وتصبح الشعارات الإنشائية باهتة أمام الواقع المرير”، وتمنى على “الحكومة اليوم المبادرة سريعا لإنشاء هكذا صندوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام