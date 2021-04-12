ألمانيا تسجل 13245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 99 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 13245 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 17855 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و11513 إصابة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 78452 ألف حالة بعد تسجيل 99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقابل 104 وفيات في اليوم السابق .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك