أردوغان: تركيا تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية ونريد البحر الأسود واحة للسلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2021 - 22:16

أردوغان: تركيا تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية ونريد البحر الأسود واحة للسلام

منذ 55 mins 10 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة