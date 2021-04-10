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April 10 2021 - 19:00

لقاح روسي جديد ضد كورونا قيد التطوير

منذ 1 ساعة 10 April، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن لقاحا جديدا مضادا لفيروس كورونا قيد التطوير حاليا من قبل أحد المراكز العلمية التابعة للوزارة.

وقال موراشكو السبت إن “معهد سمورودينتسيف العلمي لدراسة الإنفلونزا هو الذي يقوم بتطوير اللقاح الجديد”، واوضح أن “الوزارة تتوقع النتائج الأولية للدراسات الجارية في هذا الاتجاه في أقرب وقت”.

من جانبه، كشف مدير المعهد دميتري ليوزنوف أنه “من المخطط بدء الاختبارات السريرية للقاح الجديد في الخريف المقبل، على أن يكون في متناول المواطنين في فصلي الشتاء والربيع القادمين”.

المصدر: روسيا اليوم

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