وزير الخارجية العراقي عقب لقائه أبو الغيط: الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر على الوضع العراقي

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي ببغداد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السبت، “تطرقنا خلال لقائنا إلى العلاقات العربية بصورة عامة ومع تركيا وإيران بصورة خاصة وناقشنا بعض القضايا المتعلقة بعمل الجامعة”، مضيفا “بحثنا مواضيع المنطقة وفعاليات الجامعة العربية وتحدثنا عن سياسة العراق الخارجية في الوقت الحاضر ونتائج الزيارات التي قامت بها الوفود العراقية إلى دول الجوار”.

ولفت حسين إلى أنه “جزء من نقاشنا كان متعلق بوضع سوريا وأشرنا إلى أن الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر على الوضع العراقي”، مشدداً “من الضروري العمل لإيجاد سبل آليات الحوار مع مختلف الدول التي لها تأثير في الوضع السوري”.

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يتابع “قوة أداء العراق في المنطقة”، مشيرا إلى أن “هذا الأداء القوي يعكس الكثير من الثقة بالنفس”.

وأكد أبو الغيط “أود القول إنني أتابع أداء العراق في الإقليم وقوة هذا الأداء تعكس الكثير من الثقة بالنفس”، مضيفا “العراق دولة منشئة للجامعة العربية ولديها ارتباط وثيق مع الجامعة”. وتابع أبو الغيط “آمل أن تكون هذه الزيارة تدعم العلاقات والنظرة ما بين الجامعة العربية والعراق”.

المصدر: سبوتنيك