مواد غذائية مفيدة للعاملين في المكاتب

كشفت الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، أطباق الطعام التي يمكن أن تساعد العاملين في المكاتب على الحفاظ رشاقتهم وعدم زيادة وزنهم.

ووفقا لها، يجب أن يتضمن النظام الغذائي سلطة من مختلف الخضار- البصل الأخضر والبقدونس والشبت مع الجبن. لأن هذه المواد غنية بالألياف الغذائية وعنصر الحديد ومضادات الأكسدة، التي تؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي وتعجل عملية التمثيل الغذائي.

وتنصح الخبيرة العاملين في المكاتب بتناول لحم الديك الرومي المطبوخ على البخار، مع إضافة البصل والبقدونس أو الفلفل.

وتقول، “بخلاف لحم الدجاج، يحتوي لحم الديك الرومي على بروتينات أكثر وفيه نسبة دهون أقل. كما أن تناول لحم الديك الرومي يجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة أطول. وبالإضافة إلى هذا، يحتوي على فيتامينات مجموعة В وعناصر الزنك والبوتاسيوم والسيلينيوم، التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي وتؤثر في سرعة عملية التمثيل الغذائي”.

وتضيف، يمكن للعاملين في المكاتب تناول سندويتشات من خبز الحبوب الكاملة مع لحم الدجاج المشوي والأفوكادو والزبادي والخس. لأن خبز الحبوب الكاملة يحتوي على ألياف غذائية مفيدة للأمعاء، والأفوكادو يكبح الشعور بالجوع لفترة طويلة ويساعد على تخفيض الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامينات وعناصر معدنية.

وتشير الخبيرة، إلى أن الشوفان والموز والزبادي تحسّن نبيت الأمعاء، والخس والكرفس والبيض والشبت، تغذي الجسم بالألياف والأحماض الأمينية وتساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.

المصدر: نوفوستي