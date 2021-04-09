القوات الهندية تقتل 7 يشتبه في أنهم من المسلحين في كشمير

لقي 7 مشتبه بهم حتفهم وأصيب 4 جنود بمعركتين في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، حسبما قال مسؤولون، ما أدى لاندلاع احتجاجات واشتباكات مناهضة للهند في الإقليم المتنازع عليه. وقالت الشرطة إن مسلحين اختبأوا داخل مسجد، بينما طوقت القوات الحكومية حيا في بلدة شوبيان جنوبي الإقليم، أمس الخميس، مضيفة أن المسلحين رفضوا الاستسلام ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي لفتنانت كولونيل إمرون موسوي ، إن خمسة مسلحين لقوا حتفهم، فيما أصيب ثلاثة جنود وضابط بالجيش. ومع احتدام القتال، خرج سكان شوبيان على مدار اليومين في مسيرات قرب موقع الاشتباك، تضامنا مع المتمردين، ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الحكم الهندي.

وأطلقت القوات الحكومية طلقات خرطوش وقنابل مسيلة للدموع صوب المتظاهرين الذين كانوا يرشقون القوات بالحجارة.

وفي واقعة منفصلة، قال موسوي إن “القوات الهندية قتلت متمردين اثنين خلال معركة قصيرة في منطقة ترال جنوبي كشمير”، اليوم الجمعة. وأضاف موسوي أن القوات صادرت سبع بنادق ومسدسين.

المصدر: روسيا اليوم