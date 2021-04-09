رئيس الوزراء المصري يشكر أردوغان على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني

تقدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني الإسلامية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال مرئي خلال القمة العاشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية “D-8″، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.

وقال مدبولي إن مصر تولي اهتماما كبيرا للمشاركة في فعاليات المنظمة، بهدف تعزيز الروابط في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون الحالي والمستقبلي لمواجهة التحديات المتزايدة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية”.

من جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع القمة العاشرة للمجموعة التي تستضيفها بنغلاديش افتراضيا، إلى تجديد مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) وفق المتطلبات الراهنة.

وأشار إلى أن المجموعة تأسست على أسس تغليب السلام على الحرب، والحوار على الصراع، والعدالة على المعايير المزدوجة، متبنية شعار سيادة الحرية والديمقراطية، والمساواة بدل الاستعلاء، والتشارك بدل الاستغلال، وحقوق الإنسان بدل القمع والهيمنة.

وأوضح أن المجموعة بوصفها كيانا يعمل بهدف إنشاء عالم يسوده الاستقرار، حققت إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه ما زال هناك المزيد لعمله.

وأضاف: “سنواصل النضال من أجل إنشاء عالم يسوده السلام والاستقرار والرفاه من خلال التضامن بين دول المجموعة”.

ورحب أردوغان ضمن هذا السياق بمبادرة شبكة رواد الأبحاث والابتكارات لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية والتي تضم أرقى الجامعات في بلدان المجموعة.

واستطرد: “تحمل هذه الشبكة أهمية بالغة لبلداننا من أجل الوصول إلى المكانة التي تستحقها، حيث ستتيح تبادل المعلومات بين جامعاتنا ومراكز أبحاثنا في المجالات الابتكارية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الصناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل “بلوك تشين” وتقنية النانو”.

وأكد أردوغان ضرورة تحويل “الثماني الإسلامية” إلى كيان يركز على المشاريع والإنجازات، مشيرا إلى ضرورة توسيع رقعة تأثير المجموعة من خلال تعزيزها بأعضاء وشركاء جدد.

وتأسست مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية عام 1997، من دول واقعة غرب إفريقيا وجنوب وشرق آسيا، وتضم تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان.

المصدر: وكالة الاناضول