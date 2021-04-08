بوتين وميركل يرحبان بتشكيل السلطات في ليبيا ويتبادلان الآراء حول المشكلة السورية

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس، خلال محادثة هاتفية، بتشكيل السلطة المركزية في ليبيا، معربين عن استعدادهما للمساهمة في تطبيع الوضع هناك، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين الخميس

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين “وخلال مناقشة الوضع في ليبيا، رحب القائدان بتشكيل سلطات مركزية في هذا البلد لفترة انتقالية، معربين عن استعدادهما للمساعدة في تطبيع الوضع والتنمية السلمية في ليبيا. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق في هذا الاتجاه”.

وأشار البيان إلى تبادل بوتين وميركل للآراء حول المشكلة السورية والوضع في البلقان.

وأضاف البيان “تمت الإشارة إلى الطبيعة ذات الأولوية لمهام تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وفي الوقت نفسه شدد الجانب الروسي على عدم جواز تسييس القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات الخارجية للشعب السوري واستعادة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية وعودة اللاجئين”.

وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد على أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات المنسقة لضمان الاستقرار والوئام بين القوميات في البوسنة والهرسك، على وجه الخصوص، مع مراعاة قرارات اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام الإطاري العام (دايتون) لعام 1995”.

المصدر: سبوتنيك