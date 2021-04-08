كورونا في البرازيل.. تسجيل 3829 وفاة وأكثر من 92 ألف إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، يوم الأربعاء، تسجيل 3829 وفاة و92625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 340776 حالة، فيما تجاوزت الحصيلة الكلية للإصابات الـ13 مليون حالة.

وكانت السلطات الصحية سجلت في اليوم السابق 4195 وفاة جراء فيروس كورونا، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا بعدد الوفيات اليومية.

واعتبر خبراء في مجال الصحة أن القفزة الحادة للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل قد تؤدي لتجاوز المؤشرات القياسية، التي سجلتها في يناير 2021 الولايات المتحدة، عالميا من حيث عدد ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز