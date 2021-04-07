الجيش السوري يعرض أسلحة من مخلفات المسلحين في المنطقة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 16:38

الجيش السوري يعرض أسلحة من مخلفات المسلحين في المنطقة الجنوبية

منذ 20 mins 7 April، 2021
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سورية - عربي وإقليمي
خليل موسى
عرضت الوحدات الأمنية المختصة في العاصمة دمشق عدداً من صنوف الأسلحة والذخائر من مخلفات المسلحين التي كانت في المنطقة الجنوبية من سورية، حيث أكد المصدر لموقع قناة المنار أن عملية الكشف هذه أتت نتيجة لاستمرار وحدات الجيش السوري بالتمشيط والبحث في المنطقة الجنوبية من البلاد، وقال المصدر أن الجيش السوري مستمر في عمله بهدف المحافظة على الأمن وإعادة الاستقرار إلى كافة مساحات الوطن، وقد تضمنت هذه الأسلحة بنادق فردية كلاشنكوف وقذائف أر بي جي، إضافة لصواريخ تاو المضادة للدروع وطلقات رشاشة بمختلف العيارات، وقنابل يدوية متنوعة اضافة لقذائف هاون.
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المصدر: موقع المنار

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