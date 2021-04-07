“لجنة الاسير سكاف”: اعتقال جورج عبد الله حتى يومنا هذا هو وصمة عار على جبين الدولة الفرنسية

دعت “لجنة عميد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي” يحيى سكاف في بيان لها الاربعاء “الدولة اللبنانية والقوى الحية في الوطن العربي وأنحاء العالم إلى رفع الصوت عاليا والضغط بالوسائل المتاحة كافة على الحكومة الفرنسية حتى الإفراج عن الأسير اللبناني جورج عبد الله”.

واعتبرت اللجنة أن “اعتقال جورج عبد الله حتى يومنا هذا هو وصمة عار على جبين الدولة الفرنسية والمنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن الحريات لأن محكوميته إنتهت منذ أكثر من 20 عاما، وهذا الإعتقال يعتبر تعسفيا ورضوخا من قبل الدولة الفرنسية أمام الضغوطات الأميركية والصهيونية لعدم الإفراج عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام