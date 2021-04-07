صالحي: طاقة التخصيب في البلاد بلغت 16 الفاً و500 سو (SWU)

وقال صالحي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توفر الأدوية التي يحتاجها مليون شخص مصاب بأمراض مستعصية، مضيفا أن “عددا من الأدوية الجديدة تضاف كل عام، فعلى سبيل المثال نعمل بشكل جيد مع عدة جامعات لعلاج سرطان البروستات، وقد قطعنا خطوات كبيرة في هذا المجال”.

وأضاف أن “هناك انجازات اخرى ستعرض في الاشهر القادمة منها مركز العلاج الأيوني في محافظة البرز (غرب طهران)، والذي يعالج الأمراض المستعصية، وخاصة السرطان”.

واشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الى انفاق 200 مليون يورو لشراء معدات المستشفى فقط، موضحا أن هذا المشروع بأكمله كلف 7 آلاف مليار تومان، وهو سادس مستشفى من نوعه في منطقة غرب آسيا والعالم.