الرئيس عون استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري على رأس وفد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 12:02
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الرئيس عون استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري على رأس وفد
منذ 30 mins
7 April، 2021
الرئيس عون
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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