“تيار الوفاء”: باستشهاد أسير بسجون النظام البحريني تدخل قضية الأسرى مرحلة حاسمة

قال “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الثلاثاء “نعلن استشهاد الأسير في سجون النظام عباس مال الله الذي اعتقل في فترة فرض الأحكام العرفية بعد دخول القوات السعودية الغازية”.

ولفت التيار الى ان “الشهيد السعيد عرف بصلابته ومقاومته للترهيب وإجراءات المرتزقة بحق السجناء، وتعرض إثر ذلك لعدة استهدافات وهو داخل السجن، منها وضعه في السجن الانفرادي وحرمان عائلته من حقها في بيت الإسكان”، وتابع “يرحل اليوم الشهيد السعيد مال الله وفي جسده رصاصات السلاح الانشطاري التي أصيب بها قبل اعتقاله، وفي ذلك تجسيد لمصداق أعظم الوفاء والتضحية”.

واكد التيار انه “بشهادة الأسير مال الله تدخل قضية الأسرى مرحلة حاسمة، وقد شاء الله أن تكون شهادة شهيدنا العزيز عباس مال الله تصاعد لثورة جديدة في مرحلة حساسة”، وتابع “لقد حذرت القيادات الدينية والسياسية وحذرنا من خطورة أن يخرج السجناء الأعزة جثثا من سجون السلطة وعلى السلطة اليوم أن تدفع ثمن تهوّرها ومغامرتها بحرية وسلامة السجناء”.

وفيما دعا التيار “الشعب للحضور الاستثنائي والحاشد والغاضب في التظاهرات والاحتجاجات المناصرة للأسرى وقضيتهم وأهدافهم”، تقدم “بالتعازي والتبريك من عائلة الشهيد السعيد عباس مال الله والشعب البحريني بهذه الشهادة النبيلة في سبيل الله”.

المصدر: بريد الموقع