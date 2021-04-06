قوى الامن تتابع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1-وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /988/ حالة من أصل العدد الإجمالي /1026/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3888/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص:
2-/72/ حالة إيجابية في سجن صور.
3-/28/ حالية إيجابية في سجن تبنين.
4-حالة إيجابية في سجن عاليه.
5-في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص /7/ حالات إيجابية، وتماثلت حالتان للشفاء.
6-أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، توجد حالة إيجابية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام