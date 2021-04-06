قوى الامن تتابع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1-وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /988/ حالة من أصل العدد الإجمالي /1026/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3888/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء.

وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص:

2-/72/ حالة إيجابية في سجن صور.

3-/28/ حالية إيجابية في سجن تبنين.

4-حالة إيجابية في سجن عاليه.

5-في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص /7/ حالات إيجابية، وتماثلت حالتان للشفاء.

6-أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، توجد حالة إيجابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام