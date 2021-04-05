سانا:الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة أقماح السوريين من الحسكة وتهريبها عبر العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2021 - 18:16

سانا:الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة أقماح السوريين من الحسكة وتهريبها عبر العراق

منذ 41 mins 5 April، 2021
أخبار موقع المنار

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