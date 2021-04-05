ظريف: يمكن لإيران ان توفر لأوزبكستان طريق ترانزيت إلى الأسواق العالمية

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن التاريخ المشترك لإيران وأوزبكستان يساهم في تعزيز اواصر الصداقة بين الشعبين أكثر فاكثر، مضيفا أن إيران يمكن أن تصبح طريقا لوصول أوزبكستان إلى الأسواق العالمية والمياه الحرة.

واعرب ظريف اليوم الاثنين بعد لقائه بنظيره الأوزبكي في طشقند ، عن شكره لأوزبكستان حكومة وشعبا على كرم الضيافة، كما تقدم بالتهاني للشعب الأوزبكي بمناسبة عيد النوروز، معتبرا ان هذه المناسبة تجمع الشعبين الايراني والاوزبكي في كثير من المشتركات الثقافية.

واوضح ظريف انه بحث مع نظيره الاوزبكي عبد العزيز كاملوف موضوع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتعزيز التعاون بين إيران وأوزبكستان ، وكذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالسلام في أفغانستان.

ولفت ظريف الى ان هناك مجالات مختلفة تمثل ارضية للتعاون بين البلدين مشيرا الى انه سيبحث هذا الامر في لقائه بعد ظهر هذا اليوم بالرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف .

وتعتبر اوزبكستان المحطة الاولى في جولة ظريف على اسيا الوسطى والتي ستشمل ايضا قرقيزيا وكازاخستان وتركمانستان .

المصدر: وكالة ارنا