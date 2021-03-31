3 كتب لحاكم المركزي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.. فماذا تضمنت؟

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها الاربعاء برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 المتعلق بإبرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية.

كما أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 المتعلق بإبرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.

وعلقت اللجنة بت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الرامي الى الموافقة على انضمام الحكومة اللبنانية الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للأستثمار في البنى التحتية بانتظار أجوبة الحكومة على أسئلتها المتعلقة بقدرة الدولة اللبنانية على سداد المبلغ الذي سوف يترتب عليها، جراء هذه الموافقة والبالغ 27 مليون دولار، كما بمدى إفادة لبنان بالمقابل.

وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهة ثانية، وجه النائب كنعان 3 كتب الى حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، طالبا “معلومات عن استحقاقات الطلاب في الخارج والتزام المصارف بتعميم مصرف لبنان عن التزام استرداد 3% من التحويلات للخارج واستحقاقات القروض الخارجية”.

هذا وتعقد لجنة المال جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، وعلى جدول اعمالها 4 مشاريع قوانين تعنى باتفاقيات مع البنك الاوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام