الرئيس روحاني: الولايات المتحدة تعيق وصول اللقاح إلى الشعب الإيراني وتمنع الشركات العالمية من التعامل معنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 10:22
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الرئيس روحاني: الولايات المتحدة تعيق وصول اللقاح إلى الشعب الإيراني وتمنع الشركات العالمية من التعامل معنا
منذ 10 mins
31 March، 2021
الرئيس روحاني
العقوبات الاميركية على ايران
الولايات المتحدة
ايران
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