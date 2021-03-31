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March 31 2021 - 08:12

مادورو: الدول الغربية تهاجم اللقاح الروسي بسبب الحسد

منذ 17 mins 31 March، 2021
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الدول الغربية تهاجم لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، بسبب حسدها لروسيا.

وقال مادورو في خطاب له يوم الثلاثاء، إن “هناك هجوما على روسيا وسببه الحسد، لأن روسيا قامت بإنتاج اللقاح في المواعيد القياسية، وهو اللقاح الأقوى والأكثر أمانا في العالم، والغرب كله بدأ بالهجوم الناجم عن الحسد بدلا من الانفتاح على روسيا وإنتاج اللقاح”.

وحصلت فنزويلا على 3 دفعات من اللقاح الروسي، الذي تم تسجيله للاستخدام في أكثر من 50 دولة في العالم.

وأكدت مجلة “لانسيت” العلمية فاعلية اللقاح الروسي بنسبة 91.6%.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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